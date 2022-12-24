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1 час назад

Neue Zürcher Zeitung: Белоруссия поддержит наступление России на Украину

Ura.Ruиещё 1

Белоруссия сыграет решающее значение в конфликте Украины и России, так как развернет свою армию, на которую частично переключатся ВСУ. Об этом сообщает немецкий журнал Neue Zürcher Zeitung.

Neue Zürcher Zeitung: Белоруссия поддержит наступление России на Украину
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Беларусь, вероятно, сыграет решающую роль в возможном наступлении России. Россия давно создает условия на севере Украины для усиления возможного наступления. Если белорусские войска окажутся на границе с Украиной, ВСУ придется разделиться», — пишет Neue Zürcher Zeitung.

При этом издание отмечает, что Белоруссия не будет полноценно вмешиваться в конфликт на Украине.

Россия может начать наступление в апреле 2023 года, передает немецкий журнал со ссылкой на стратегический документ правительства Германии. В ФРГ предполагают, что частью стратегии армии России может стать нанесение точечных ударов ракетами по критической инфраструктуре.

В Белом доме считают, что Белоруссия не будет вмешиваться в конфликт на Украине, сообщает «Национальная служба новостей».По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, Беларусь может открыть второй фронт на Украине, если ВСУ совершат нападение или нарушат границу страны. В Генштабе Белоруссии заявляли, что ситуация на границе с Украиной складывается тревожная. Россия и Белоруссия договорились об усилении военного сотрудничества из-за напряженной обстановки у границ союзного государства, передает «Царьград».

Армия,Виктор Литовкин,
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