В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-12° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

В США оценили возможности Киева выйти из конфликта с победой

News.ru

Вооруженные силы Украины не смогут одержать победу в конфликте, пока они находятся в оборонительной позиции, заявил генерал армии США в отставке Барри Маккефри. В разговоре с журналистами MSNBC он сказал, что ВСУ необходимо перехватывать инициативу. По словам военного, именно это нужно Киеву для победы.

В США оценили возможности Киева выйти из конфликта с победой
Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.comMinistry of Defense of Ukraine/flickr.com

Для перехвата инициативы, заметил Маккефри, Украине нужно «инструменты». В качестве оружия, которое поможет «вырвать победу», генерал назвал дальнобойные ракеты класса «земля-земля» и танки М1.

Также военный эксперт спрогнозировал дальнейшие действия президента РФ Владимира Путина. По его мнению, у российского лидера есть план по «зловещей весенней стратегии» для проведения специальной военной операции на Украине.

Генерал армии США в отставке Хетлинг: ВСУ не смогут сразу использовать ЗРК Patriot в бою

Ранее стало известно, что в ходе своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский попытался убедить американского лидера Джо Байдена в том, что Киев способен одержать победу над Россией. Отмечается, что в Белом доме скептически отнеслись к заявлениям украинского лидера. Источники издания указали, что Зеленский преследовал цель заручиться поддержкой скептически настроенных американских должностных лиц.

В свою очередь ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в своем политическом шоу подчеркивал, что Зеленский выглядит как «иностранный диктатор в спортивном костюме».

Армия,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Владимир Путин,
45
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители