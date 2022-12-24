В США оценили возможности Киева выйти из конфликта с победой

Вооруженные силы Украины не смогут одержать победу в конфликте, пока они находятся в оборонительной позиции, заявил генерал армии США в отставке Барри Маккефри. В разговоре с журналистами MSNBC он сказал, что ВСУ необходимо перехватывать инициативу. По словам военного, именно это нужно Киеву для победы.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Для перехвата инициативы, заметил Маккефри, Украине нужно «инструменты». В качестве оружия, которое поможет «вырвать победу», генерал назвал дальнобойные ракеты класса «земля-земля» и танки М1.

Также военный эксперт спрогнозировал дальнейшие действия президента РФ Владимира Путина. По его мнению, у российского лидера есть план по «зловещей весенней стратегии» для проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее стало известно, что в ходе своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский попытался убедить американского лидера Джо Байдена в том, что Киев способен одержать победу над Россией. Отмечается, что в Белом доме скептически отнеслись к заявлениям украинского лидера. Источники издания указали, что Зеленский преследовал цель заручиться поддержкой скептически настроенных американских должностных лиц.