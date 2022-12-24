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17 минут назад

Российская авиация сбила украинский Су-27

Майк Габриелян

Над российским небом сбили украинский истребитель Су-27, а также вертолеты Ми-24 и Ми-8. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.

Минобороны РФ: российская авиация сбила украинский Су-27
Фото: U.S. Air ForceU.S. Air Force

Отмечается, что летательные аппараты противника были ликвидированы в новом регионе России – ДНР.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Камышевка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», - говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи поселков Селидово, Кирово и Грузское (ДНР) сбиты украинские вертолеты Ми-24 и два Ми-8.

Также за сутки перехвачено пятнадцать украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области.

Ранее военкор рассказал, что Россия сосредоточилась на защите ЛНР и ДНР и пока не планирует возвращаться в Херсон.

Армия,Минобороны России,
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