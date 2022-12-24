Минобороны РФ: российская авиация сбила украинский Су-27

Над российским небом сбили украинский истребитель Су-27, а также вертолеты Ми-24 и Ми-8. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.

Фото: U.S. Air Force U.S. Air Force

Отмечается, что летательные аппараты противника были ликвидированы в новом регионе России – ДНР.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Камышевка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», - говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи поселков Селидово, Кирово и Грузское (ДНР) сбиты украинские вертолеты Ми-24 и два Ми-8.

Также за сутки перехвачено пятнадцать украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области.