В МО рассказали о перехвате за сутки двух снарядов РСЗО HIMARS

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Рубежное и Краснореченское Луганской Народной Республики, а также две противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенного пункта Байрак Донецкой Народной Республики", - заявил он.