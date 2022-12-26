В МО рассказали о перехвате за сутки двух снарядов РСЗО HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Рубежное и Краснореченское Луганской Народной Республики, а также две противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенного пункта Байрак Донецкой Народной Республики", - заявил он.
Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Червоное, Кутейниково, Кропивницкое Донецкой Народной Республики и Змиевка Херсонской области.