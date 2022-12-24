Американский генерал рассказал, почему ВСУ могут не выиграть в конфликте

Генерал отметил, что для победы Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо перехватить инициативу на поле боя. Для этого, по его словам, украинской армии нужны инструменты, которые «помогли бы ее вырвать», — дальнобойные ракеты класса «земля-земля» и танки М1.