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17 минут назад

Генерал США Маккефри: ВСУ не выиграют в конфликте, находясь в обороне

Газета.Ru

Генерал армии Соединенных Штатов в отставке Барри Маккефри считает, что пока украинская армия находится в оборонительной позиции, она не сможет победить в военном конфликте. Таким мнением Маккефри поделился в интервью телеканалу MSNBC.

Американский генерал рассказал, почему ВСУ могут не выиграть в конфликте
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Генерал отметил, что для победы Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо перехватить инициативу на поле боя. Для этого, по его словам, украинской армии нужны инструменты, которые «помогли бы ее вырвать», — дальнобойные ракеты класса «земля-земля» и танки М1.

При этом, уверен Маккефри, президент России Владимир Путин имеет план по «зловещей весенней стратегии» для проведения спецоперации на Украине.

Армия,Владимир Путин,
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