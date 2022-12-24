Американский генерал рассказал, почему ВСУ могут не выиграть в конфликте

Генерал армии Соединенных Штатов в отставке Барри Маккефри считает, что пока украинская армия находится в оборонительной позиции, она не сможет победить в военном конфликте. Таким мнением Маккефри поделился в интервью телеканалу MSNBC.
Генерал отметил, что для победы Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо перехватить инициативу на поле боя. Для этого, по его словам, украинской армии нужны инструменты, которые «помогли бы ее вырвать», — дальнобойные ракеты класса «земля-земля» и танки М1.
При этом, уверен Маккефри, президент России Владимир Путин имеет план по «зловещей весенней стратегии» для проведения спецоперации на Украине.