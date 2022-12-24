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14 минут назад

Пригожин рассказал о погибшем на Украине российском бойце ЧВК «Вагнер»

Lenta.ru

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о бойце ЧВК «Вагнер» Дмитрии Меньшикове, которого похоронили в субботу, 24 декабря на Аллее Героев Белоостровского кладбища Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости.

Пригожин рассказал о погибшем на Украине бойце ЧВК «Вагнер»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Пригожина, в ходе боя россиянин уничтожил из гранатомета пулеметный расчет противника, но и сам получил пулевое ранение из-за которого истек кровью и умер. Попытки товарищей спасти его успеха не принесли. Меньшиков жил в детдоме, служил в армии, после женился и работал сварщиком. Позже получил тюремный срок. В колонии принял решение подписать контракт с группой «Вагнер» и отправиться на Украину.

«Подписал контракт о том, что в случае, если нужно будет погибнуть, он достойно погибнет. Он не нарушил контракт», — рассказал Евгений Пригожин.

Ранее 24 декабря сообщалось, что основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил, почему осужденные оппозиционеры не хотят участвовать в специальной военной операции (СВО).

Армия,Дмитрий Меньшиков,Евгений Пригожин,
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