Пригожин рассказал о погибшем на Украине бойце ЧВК «Вагнер»

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о бойце ЧВК «Вагнер» Дмитрии Меньшикове , которого похоронили в субботу, 24 декабря на Аллее Героев Белоостровского кладбища Санкт-Петербурга . Об этом сообщает РИА Новости .

По словам Пригожина, в ходе боя россиянин уничтожил из гранатомета пулеметный расчет противника, но и сам получил пулевое ранение из-за которого истек кровью и умер. Попытки товарищей спасти его успеха не принесли. Меньшиков жил в детдоме, служил в армии, после женился и работал сварщиком. Позже получил тюремный срок. В колонии принял решение подписать контракт с группой «Вагнер» и отправиться на Украину.