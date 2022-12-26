Шойгу принял участие в акции "Елка желаний"

"Глава российского военного ведомства снял с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, открытку девочки Дарьи из Удмуртской Республики . Дарья просила подарить ей защитный шлем летчика и посмотреть с трибун Красной площади парад Победы 9 мая", - рассказали в ведомстве, добавив, что министр пригласил Дарью в Москву 9 мая на парад Победы. В новогодние праздники девочке подарят защитный шлем летчика, который будет доставлен в Ижевск.

В министерстве заверили, что все желания детей будут исполнены в период новогодних праздников. Так, в рамках акции в Восточном военном округе сестры Лиза и Ольга уже побывали на борту военного вертолета и получили в подарок плюшевого мишку. Желание Артема посетить музей войск ПВО исполнили военнослужащие первой армии противовоздушной и противоракетной обороны.

Всероссийская предновогодняя акция "Елка желаний" открылась в России в пятый раз. Она стартовала в Центральном детском магазине в Москве 10 ноября и продлится до 28 февраля. В 2022 году ней присоединятся дети из Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В акции могут принять участие дети и пожилые люди с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Также участниками акции могут стать дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума, из семей, члены которых, в том числе мобилизованные, получили инвалидность первой группы, безвестно отсутствуют или погибли в спецоперации, а также дети, зарегистрированные на территории новых регионов РФ.