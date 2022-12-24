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22 минуты назад

ВСУ обстреляли приграничное село в Курской области

Lenta.ruиещё 4

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

ВСУ обстреляли приграничное село в Курской области
Фото: ReutersReuters

По его словам, предварительно зафиксировали три прилета, в происшествии никто не пострадал. При этом три частных дома получили повреждения, поселок частично обесточен.

Ранее, 20 декабря, Старовойт сообщил об обстреле села Махновка в Суджанском районе Курской области. При атаке со стороны Украины, отметил губернатор области, пострадала женщина. По его словам, на территорию села упало не менее четырех снарядов.

Армия,Роман Старовойт,
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