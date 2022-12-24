ВСУ обстреляли приграничное село в Курской области

По его словам, предварительно зафиксировали три прилета, в происшествии никто не пострадал. При этом три частных дома получили повреждения, поселок частично обесточен.

Ранее, 20 декабря, Старовойт сообщил об обстреле села Махновка в Суджанском районе Курской области. При атаке со стороны Украины, отметил губернатор области, пострадала женщина. По его словам, на территорию села упало не менее четырех снарядов.