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6 минут назад

На Украине погибли грузинские наемники

Lenta.ruиещё 1

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине погибли двое грузинских наемников. Кадры с их похорон опубликовало издание «Русская весна» в своем Telegram-канале.

На Украине погибли грузинские наемники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На Украине уничтожены еще двое иностранных наемников — на этот раз из Грузии», — говорится на сайте издания.

Ранее сообщалось, что в районе города Артемовска (украинское название города — Бахмут) в Донецкой области погиб польский наемник, выступающий на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь идет о 35-летнем Даниэле Штибере. Уточняется, что он был сыном крупного польского бизнесмена Мирослава Штибера.

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