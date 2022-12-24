На Украине погибли грузинские наемники

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине погибли двое грузинских наемников. Кадры с их похорон опубликовало издание «Русская весна» в своем Telegram-канале.

«На Украине уничтожены еще двое иностранных наемников — на этот раз из Грузии », — говорится на сайте издания.

Ранее сообщалось, что в районе города Артемовска (украинское название города — Бахмут) в Донецкой области погиб польский наемник, выступающий на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь идет о 35-летнем Даниэле Штибере. Уточняется, что он был сыном крупного польского бизнесмена Мирослава Штибера.