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20 минут назад

В МИД рассказали об основной задаче российско-белорусской группировки войск

Илья Родин

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что некорректно говорить о возможности задействования в ходе спецоперации на Украине совместной группировки России и Белоруссии. Об этом пишет РИА «Новости».

Раскрыты задачи российской военной группировки в Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Галузин подчеркнул, что перед группировкой поставлена задача: при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию Белоруссии.

Дипломат уточнил, что «постановка вопроса относительно возможности задействования этой группировки в ходе СВО на Украине является некорректной».

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Действующая военная доктрина Союзного государства подразумевает, что направленное против любого государства-участника применение военной силы рассматривается как посягательство на объединение в целом, напомнил Галузин.

Замглавы МИД пояснил, что принятие ответных мер в таких случаях остается на усмотрение политического и военного руководства России и Белоруссии.

Ранее в Минске сообщили о получении от России и постановке на боевое дежурство комплексов C-400 и «Искандер» .

Армия,Михаил Галузин,Верховный суд,МИД России,
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