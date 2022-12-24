Раскрыты задачи российской военной группировки в Белоруссии

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что некорректно говорить о возможности задействования в ходе спецоперации на Украине совместной группировки России и Белоруссии. Об этом пишет РИА «Новости».
Галузин подчеркнул, что перед группировкой поставлена задача: при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию Белоруссии.
Дипломат уточнил, что «постановка вопроса относительно возможности задействования этой группировки в ходе СВО на Украине является некорректной».
Действующая военная доктрина Союзного государства подразумевает, что направленное против любого государства-участника применение военной силы рассматривается как посягательство на объединение в целом, напомнил Галузин.
Замглавы МИД пояснил, что принятие ответных мер в таких случаях остается на усмотрение политического и военного руководства России и Белоруссии.
Ранее в Минске сообщили о получении от России и постановке на боевое дежурство комплексов C-400 и «Искандер» .