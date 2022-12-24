Применению Patriot на Украине предрекли провал

Системы ПВО Patriot, которые США поставила украинской стороне, не выживут на таком поле боя как Украина. С таким мнением выступил экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер.

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«Это старая система, которая не может выжить на современном поле боя. Он не был разработан для выживания на таком поле боя как Украина», — заявил Риттер в интервью youtube-каналу Through the eyes of.

Он добавил, что Patriot испытывает сложности с перехватом ракет. Так, привел пример Риттер, во время боевых действий США в Ираке в 2003 году система сбила больше самолетов союзников, чем иракских ракет.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил поставку Украине систем ПВО Patriot. По его мнению, подобная помощь украинской стороне не приведет к эскалации российско-украинского конфликта.