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21 минуту назад

Экс-офицер разведки США: система ПВО Patriot не выживет на Украине

Ura.Ru

Системы ПВО Patriot, которые США поставила украинской стороне, не выживут на таком поле боя как Украина. С таким мнением выступил экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер.

Применению Patriot на Украине предрекли провал
Фото: IMAGO/newspix/ТАССIMAGO/newspix/ТАСС

«Это старая система, которая не может выжить на современном поле боя. Он не был разработан для выживания на таком поле боя как Украина», — заявил Риттер в интервью youtube-каналу Through the eyes of.

Он добавил, что Patriot испытывает сложности с перехватом ракет. Так, привел пример Риттер, во время боевых действий США в Ираке в 2003 году система сбила больше самолетов союзников, чем иракских ракет.

Раскрыта сложность скорого применения Patriot на Украине

Ранее президент США Джо Байден подтвердил поставку Украине систем ПВО Patriot. По его мнению, подобная помощь украинской стороне не приведет к эскалации российско-украинского конфликта.

Неэффективность систем ПВО Patriot на современном поле боя отмечал и офицер армии ДНР. По его словам, система создавалась «для угроз прошлого века».

Армия,СВО,Скотт Риттер,Джозеф Байден,
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