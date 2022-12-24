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1 час назад

В МИД назвали задачу совместной группировки войск в Белоруссии

Lenta.ruиещё 1

Задача совместной российско-белорусской группировки войск — при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию Белоруссии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, передает РИА Новости.

В МИД назвали задачу совместной группировки войск в Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он также назвал некорректными заявления о том, что эта группировка может быть задействована в ходе специальной военной операции России на Украине.

Галузин объяснил, что Военная доктрина Союзного государства предполагает, что действия против любого государства-участника рассматривают как посягательство на союз в целом.

«Принятие соответствующих ответных мер в таком случае остается на усмотрение политического и военного руководства России и Белоруссии», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с государственным секретарем Союзного государства двух стран Дмитрием Мезенцевым заявил, что совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов России и Белоруссии сейчас является очень актуальной задачей.

Армия,Михаил Галузин,Дмитрий Мезенцев,Владимир Путин,МИД России,
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