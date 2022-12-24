Стало известно, кто участвовал в военно-биологической программе на Украине. Их имена назвал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов в субботу, 24 декабря.

Фото: РИА Новости РИА Новости

— Ранее мы представляли материалы, подтверждающие участие Хантера Байдена и его фонда Rosemont Seneca, а также других подконтрольных Демократической партии США структур в финансировании основных подрядчиков Пентагона, осуществляющих деятельность на территории Украины, — отметил он.

По словам генерала, несмотря на то, что некоторые участники выполняют ключевую роль в данной программе, их имена остаются в тени. Таковыми являются бывший директор DTRA Кеннет Майерс, исполнительный вице-президент подконтрольного ЦРУ венчурного фонда In-Q-Tel Тара О'Тул, экс-глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томас Фриден и многие другие, пишет РИА Новости.

До этого экс–сотрудник НИИ сухопутных войск США Ричард Бошер подтвердил, что в лабораториях Украины проводятся работы с опасными патогенами.