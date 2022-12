В США признали эффективность тактики Суровикина

Ранее эффективность действий Суровикина в зоне спецоперации на Украине отмечала и британская газета The Telegraph. Журналисты отмечали, что генералу удалось стабилизировать ситуацию на фронте и дисциплинировать российскую армию. Высоко оценили тактику Суровикина на Украине и западные эксперты, чье мнение передавала The New York Times.