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45 минут назад

В США признали эффективность тактики Суровикина

Ura.Ru

Командующий российскими войсками в зоне спецоперации генерал Сергей Суровикин является проницательным в тактическом отношении, а возможное наступление российской армии под его руководством вызывает тревогу. Об этом пишет Politico.

В США признали эффективность тактики Суровикина
Фото: пресс-служба Центрального военного округапресс-служба Центрального военного округа

«Генерал Сергей Суровикин, <…>, оказался более проницательным в тактическом отношении, чем его предшественники», — пишет издание.

Журналисты отметили, что возможное контрнаступление усиленной российской армии под руководством Суровикина вызывает тревогу.

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Ранее эффективность действий Суровикина в зоне спецоперации на Украине отмечала и британская газета The Telegraph. Журналисты отмечали, что генералу удалось стабилизировать ситуацию на фронте и дисциплинировать российскую армию. Высоко оценили тактику Суровикина на Украине и западные эксперты, чье мнение передавала The New York Times.

Армия,В мире,СВО,Сергей Суровикин,
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