Спецоперация на Украине 23 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 23 декабря 2022 года.

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В США признали нехватку артиллерийского вооружения для Украины, пишут СМИ

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Власти Соединённых Штатов признают, что страна за месяц может произвести столько артиллерийских снарядов, сколько войска Украины тратят за два дня, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны Североатлантического альянса, которые поставляют такое оружие и Киеву. Украинские военные активно используют его для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Как сообщается в статье, нехватка снарядов всех видов остается слабостью США.

Как заявила командующая сухопутными войсками ВС США Кристин Вормут, при увеличенном производстве американская оборонная промышленность в сегодня может произвести около 14 тысяч 155-миллиметровых гаубичных снарядов в месяц. Источник издания сообщил, что ВСУ расходуют такое количество за два дня своих обстрелов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что западные страны, поддерживающие украинский режим, становятся стороной конфликта.

В подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога

Воздушная тревога звучит в той части Запорожской области, которая контролируется Киевом, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты Минцифры Украины.

Тревога была объявлена в 1.45 (2.45 мск).

Ранее стало известно о взрывах в находящемся под контролем украинских военных Херсоне.

ВСУ обстреляли Майорск

Вооруженные силы Украины за полчаса выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра и восемь мин калибром 120 миллиметров по Майорску в ДНР, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram.

Обстрелы были зафискированы по направлению: 22.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Майорск: выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра; 22.30 – населенный пункт Дружба – населенный пункт Майорск: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметра.

В ДНР сообщили об обстреле Донецка

Украинские Вооруженные силы рано утром 24 декабря обстреляли Донецк, сообщает в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).