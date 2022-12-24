Мобилизация: последние новости на сегодня 23 декабря 2022 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 23 декабря 2022, в материале «Рамблера».

Фото: ТАСС ТАСС

Российский военком объяснил ошибки при мобилизации

Видео дня

Ошибочно призванные в рамках частичной мобилизации граждане России сами виноваты в этом, так как своевременно не обновляли свои учетные данные в военных комиссариатах, сообщает 72.RU со ссылкой на военного комисара Тюменской области Алексея Куличкова.

«Мы говорим не "по ошибке призванные". Граждане были призваны по мобилизации. Если были какие-то ошибки, то в большинстве случаев происходят по вине самого гражданина. Потому что кто-то своевременно не подавал свои учетные данные и не обращался в военный комиссариат по месту жительства», — сообщил он.

Как сообщил ранее глава государства Владимир Путин, при проведении частичной мобилизации в РФ был выявлен ряд проблем. В частности, президент призвал модернизировать систему военкоматов и оперативно решать возникшие вопросы.

В ноябре банки дали мобилизованным россиянам свыше 50 тыс. кредитных каникул

Банки России в ноябре текущего года предоставили военнослужащим страны, которые мобилизовали, а также членам их семей 50 тыс. кредитных каникул на общую сумму в 13,4 млрд рулей, сообщает регулятор.

«В октябре — ноябре каникулы были оформлены по 327 кредитам малого и среднего бизнеса, чьи владельцы были мобилизованы, на 338,8 млн рублей», — сказано в заявлении Центробанка РФ

Ранее там заявили, что за октябрь кредитные организации предоставили военнослужащим и членам их семей более 100 тыс. кредитных каникул на общую сумму 45,4 млрд рублей.

СФ освободил мобилизованных от наказания за просроченное разрешение на гражданское оружие

В России мобилизованные и добровольные участники специальной военной операции освобождаются от ответственности за истекший срок действия на их гражданское оружие, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на соответствующую законодательную норму Совета Федерации.

Кроме того, участники спецоперации получат право сдать хранящееся у них оружие и боеприпасы Росгвардии, либо правоохранительным органам. Они обязуются без взимания платы хранить оружие на время прохождения владельцами военной службы. Время такого хранения учитывается во времени владения оружием.