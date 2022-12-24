В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-10° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
10 минут назад

19FortyFive: заявление Путина о финансировании ВС РФ — поворотный момент в спецоперации России

Ura.Ruиещё 1

Заявление президента России Владимира Путина об отсутствии ограничений для финансирования российской армии — поворотный момент в стратегии России в ходе спецоперации на Украине. Об этом пишет 19FortyFive.

Назван поворотный момент стратегии РФ на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сделанное на этой неделе [Путиным] заявление можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины», — пишет издание, отмечая, что сказанные российским президентом слова могут намекать на скорое использование ВС РФ межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

В доказательство своей теории журналисты добавили, что в ходе все того же выступления сам Путин подтвердил, что ракета готовится «к боевому дежурству».

Путин лично проверил технику для СВО

Ранее командующий ракетных войск генерал-полковник Сергей Каракаев поделился подробностями о «Сармате», отметив, что ракете не сможет противостоять ни одна противоракетная оборона. А сам Путин в июле заявлял, что «Сармат» встанет на вооружение российской армии до конца 2022 года.

Армия,СВО,Сергей Каракаев,Владимир Путин,Верховный суд,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители