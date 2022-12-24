Назван поворотный момент стратегии РФ на Украине

Заявление президента России Владимира Путина об отсутствии ограничений для финансирования российской армии — поворотный момент в стратегии России в ходе спецоперации на Украине. Об этом пишет 19FortyFive.

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«Сделанное на этой неделе [Путиным] заявление можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины», — пишет издание, отмечая, что сказанные российским президентом слова могут намекать на скорое использование ВС РФ межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

В доказательство своей теории журналисты добавили, что в ходе все того же выступления сам Путин подтвердил, что ракета готовится «к боевому дежурству».