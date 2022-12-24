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48 минут назад

Ужесточение на Украине срока за дезертирство сочли проблемой для ВСУ

Lenta.ru

Усиление на Украине ответственности за самовольное оставление места службы или дезертирство может привести к обратной реакции. Об этом «Известиям» рассказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Ужесточение на Украине срока за дезертирство сочли проблемой для ВСУ
Фото: ТАССТАСС

Он пояснил, что при помощи ужесточения наказания украинское командование пытается стимулировать военных сражаться. «Не думаю, что ситуация улучшится, наоборот, морально-психологическое стояние бойцов ВСУ может деградировать еще больше», — указал эксперт.

Ранее Верховная рада Украины одобрила законопроект об усилении ответственности за ряд нарушений воинской дисциплины. Среди прочего, самовольное оставление места службы или поля боя будет караться тюремным сроком от пяти до десяти лет, а дезертирство — от пяти до 12 лет. При этом осужденные не смогут рассчитывать на условный срок и досрочное освобождение.

Армия,Денис Денисов,Верховная Рада,
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