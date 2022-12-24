NYP: новейшее оружие РФ «Сармат» почти готово к развёртыванию

Баллистическая ракета РС-28 «Сармат» российского производства почти готова к развёртыванию, сообщает New York Post.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным издания, оружие работает на жидком топливе и относится к категории «сверхтяжёлых» межконтинентальных баллистических ракет, каждая из которых способна поразить до 15 целей. В Североатлантическом альянсе «Сармат» называют «Сатана II».

Ракета предназначена для стрельбы из существующих шахт Р-36М с минимальной доработкой. Когда ракета прошла испытания в апреле — нанесение ударов по учебным целям, тогда руководивший «Роскосмосом» Дмитрий Рогозин назвал «Сармат» «супероружием».

Недавно президент России Владимир Путин заявил, что ракета РС-28 скоро поступит на вооружение. Кремль утверждает, что конструкция ракеты, которая включает в себя более короткую «фазу разгона» во время запуска, позволяет затруднить ее перехват американской противоракетной обороной в случае термоядерной войны.