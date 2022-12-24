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35 минут назад

ВС Украины: ЗРК Patriot не будут использовать против дронов-камикадзе

Ura.Ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не станут использовать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot против дронов-камикадзе, нечто подобное будет возможно только в крайних случаях. Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

ВС Украины: ЗРК Patriot не будут использовать против дронов-камикадзе
Фото: Владимир Жабриков © URA.RUВладимир Жабриков © URA.RU

«Я думаю, что в крайнем случае возможно применение, потому что мы имеем сегодня и IRIS-T, и NASAMS, которые также сбивали „Шахеды“», — сказал Игнат в эфире национального телемарафона, передает «Украинская правда». Он также заявил, что ЗРК Patriot будут использоваться с целью создания «определенной обстановки» на направлениях, где будет существовать угроза.

Ранее президент США Джо Байден на встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским подтвердил намерение передать ВСУ ЗРК Patriot и обучить украинских военных. Однако, по словам офицера ДНР, эти комплексы являются оружием прошлого века, так как они неспособны на отражение атак российских «Кинжалов» и «Авангардов». Кроме того, The Washington Post сообщил о том, что США сталкиваются с вызовом, предоставляя Украине помощь. По данным министра Армии США Кристин Вормут, США за месяц производят снаряды для двух дней стрельбы ВСУ.

Армия,Юрий Игнат,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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