ВС Украины: ЗРК Patriot не будут использовать против дронов-камикадзе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не станут использовать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot против дронов-камикадзе, нечто подобное будет возможно только в крайних случаях. Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат .

«Я думаю, что в крайнем случае возможно применение, потому что мы имеем сегодня и IRIS-T, и NASAMS, которые также сбивали „Шахеды“», — сказал Игнат в эфире национального телемарафона, передает «Украинская правда». Он также заявил, что ЗРК Patriot будут использоваться с целью создания «определенной обстановки» на направлениях, где будет существовать угроза.

Ранее президент США Джо Байден на встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским подтвердил намерение передать ВСУ ЗРК Patriot и обучить украинских военных. Однако, по словам офицера ДНР, эти комплексы являются оружием прошлого века, так как они неспособны на отражение атак российских «Кинжалов» и «Авангардов». Кроме того, The Washington Post сообщил о том, что США сталкиваются с вызовом, предоставляя Украине помощь. По данным министра Армии США Кристин Вормут, США за месяц производят снаряды для двух дней стрельбы ВСУ.