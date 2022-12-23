Командир спецназа "Ахмат": украинские власти готовятся сдать Артемовск

"Сейчас самая горячая точка на нашем фронте - это Бахмут, где дела у наших подразделений идут очень хорошо <...>. [Украинские власти] прекрасно понимают, что их оттуда выдавливают и выбьют однозначно, и естественно готовятся и готовят население к тому, что они этот город потеряют", - рассказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1".