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10 минут назад

Командир спецназа "Ахмат" считает, что украинские власти готовятся сдать Артемовск

ТАСС

Украинские власти готовятся к сдаче Артемовска (украинское название - Бахмут), где сейчас находится самая горячая точка на всей линии фронта. Об этом в пятницу сообщил командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

Командир спецназа "Ахмат": украинские власти готовятся сдать Артемовск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сейчас самая горячая точка на нашем фронте - это Бахмут, где дела у наших подразделений идут очень хорошо <...>. [Украинские власти] прекрасно понимают, что их оттуда выдавливают и выбьют однозначно, и естественно готовятся и готовят население к тому, что они этот город потеряют", - рассказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, о безвыходном положении украинских подразделений свидетельствует риторика киевских властей, которые сообщают, что город для них "не имеет значения". Данного подхода, как отмечает Алаудинов, они придерживались и при потере ими Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и других городов.

Ранее в ДНР и ЛНР неоднократно сообщали, что ВСУ перебрасывают на артемовское направление дополнительные силы, при этом украинские подразделения там несут существенные потери.

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