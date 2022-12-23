WP: Зеленский провалил попытку убедить Белый дом в «победе» Украины над РФ

Президент Украины Владимир Зеленский тайно посетил США, чтобы попытаться убедить американского лидера Джо Байдена в способности Киева победить в конфликте с Россией. По информации источников, американская сторона осталась скептически настроенной к заявлениям Зеленского.

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«Зеленский во время короткой встречи с Байденом и законодателями пытался доказать, что Украина способна победить в конфликте с Россией. Американские чиновники утверждают, что это маловероятно», — пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации издания, Зеленский прибыл в США на американском военном самолете. Визит был подготовлен за пару дней, а экипаж даже не знал, что на борту летит президент Украины. Источники газеты утверждают, что Зеленский ставил перед собой цель заручится поддержкой скептически настроенных американских чиновников перед боевыми действиями, которые запланированы на зиму.