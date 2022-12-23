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56 минут назад

WP: Зеленский провалил попытку убедить Белый дом в «победе» Украины над РФ

Ura.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский тайно посетил США, чтобы попытаться убедить американского лидера Джо Байдена в способности Киева победить в конфликте с Россией. По информации источников, американская сторона осталась скептически настроенной к заявлениям Зеленского.

WP: Зеленский провалил попытку убедить Белый дом в «победе» Украины над РФ
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Зеленский во время короткой встречи с Байденом и законодателями пытался доказать, что Украина способна победить в конфликте с Россией. Американские чиновники утверждают, что это маловероятно», — пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации издания, Зеленский прибыл в США на американском военном самолете. Визит был подготовлен за пару дней, а экипаж даже не знал, что на борту летит президент Украины. Источники газеты утверждают, что Зеленский ставил перед собой цель заручится поддержкой скептически настроенных американских чиновников перед боевыми действиями, которые запланированы на зиму.

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Ранее сообщалось, что Зеленский посетил Белый дом 21 декабря. Он приезжал с определенной целью — запросить большую поддержку со стороны США. Американская газета The Wall Street Journal писала, что просьбы Зеленского о новых поставках американского оружия ведут исключительно к сценарию продолжения боевых действий. Байден поддержал украинского президента, однако Вашингтон не предоставил Киеву танки, истребители и высокоточные ракеты. В Кремле заявили, что встреча лидеров двух государств не привнесла в ситуацию ничего нового.

Армия,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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