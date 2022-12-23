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1 час назад

Боевая группа НАТО в Венгрии достигла полной оперативной готовности

Российская Газета

Многонациональная боевая группа НАТО, которая была создана в Венгрии в связи с конфликтом на Украине, достигла полной оперативной готовности. Об этом в пятницу сообщил глава минобороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки.

Боевая группа НАТО в Венгрии достигла полной оперативной готовности
Фото: соцсетисоцсети

Он отметил, что создание четырех дополнительных боевых групп для усиления восточного фланга НАТО стало одним из наиболее важных решений, принятых Североатлантическим альянсом после начала спецоперации.

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Пресс-служба МО Венгрии уточнила, что в этой многонациональной боевой группе итальянский контингент является вторым по численности после венгерского. В группу также входят военные из США, Турции, Черногории и Хорватии.

Подобные боевые группы НАТО также появились в Болгарии, Румынии и Словакии.

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