Министр обороны Украины нашел способ получить немецкие танки

Украина может рассчитывать на получение немецких основных боевых танков Leopard из Германии при условии, что США отправят Киеву хотя бы один танк M1 Abrams, заявил в беседе с Washington Post глава украинского министерства обороны Алексей Резников .

По его словам, поставка немецких танков — «решение, лежащее на поверхности», однако для этого Вашингтон должен выступить в роли «старшего брата» и сам поставить хотя бы одну машину на Украину.