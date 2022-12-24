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1 час назад

В ДНР заявили о новом обстреле Донецка боевиками ВСУ

RT на русскомиещё 3

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что украинские боевики вновь обстреляли Донецк.

В ДНР заявили о новом обстреле Донецка боевиками ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 08:10 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено три снаряда калибром 155 мм», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Вместе с этим отмечается, что ещё пять снарядов такого же калибра украинские боевики выпустили по Пантелеймоновке.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило, что боевики ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по селу в Старобельском районе ЛНР.

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