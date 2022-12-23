Берлин осудили за попытку сбыть Киеву устаревшую военную технику

Журналист немецкой газеты Bild Юлиан Репке осудил Европу за попытку сбыть Киеву устаревшую военную технику. Заявление аналитик опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

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«Мне ужасно стыдно и больно! Европа так сильно хочет избавиться от советской техники, что отправляет на Украину пятидесятилетние машины, боевая ценность которых равна нулю», — возмутился обозреватель.

Аналитик уточнил, что речь идет о боевых машинах пехоты БМП-1. По мнению Репке, у машин слабая броня, недостаточно мощное вооружение, а у находящихся внутри солдат нет шансов выжить после нападения противников.

Ранее Украина получила от Словакии 30 боевых машин пехоты БМП-1. Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь отметил, что поставка БМП была совершена по договоренности с Германией.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Греция начала передавать республике военную технику. Он заверил, что переданные БМП-1 «мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность» страны.