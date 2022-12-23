Раненый в Донецке Рогозин обещал "не остаться в долгу" перед Украиной

«Цинизм этих людей состоит в том, что тщательные теракты они готовят к неким знаковым датам. Крымский мост взорвали к 7 октября, меня решили ликвидировать в день рождения, где бы я ни находился. Выслеживают, ведут охоту. Но я хочу сказать, что в долгу не останусь. За товарищей моих они ответят», – написал он.