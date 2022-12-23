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1 час назад

Рогозин заявил, что Украина «ответит» за его товарищей

Елена Прошина

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что украинская сторона «ответит» за его раненых и погибших товарищей. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Раненый в Донецке Рогозин обещал "не остаться в долгу" перед Украиной
Фото: ТАССТАСС

«Цинизм этих людей состоит в том, что тщательные теракты они готовят к неким знаковым датам. Крымский мост взорвали к 7 октября, меня решили ликвидировать в день рождения, где бы я ни находился. Выслеживают, ведут охоту. Но я хочу сказать, что в долгу не останусь. За товарищей моих они ответят», – написал он.

Рогозин также добавил, что ответственность за обстрел гостиницы, где он проживал вместе с группой «Царские волки» взяла на себя СБУ.

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22 декабря Дмитрий Рогозин был ранен при обстреле Донецка украинскими войсками. Он получил ранение в спину, его жизни ничего не угрожает. Позже он добавил, что во время обстрела погиб его помощник Михаил Бридасов.

Армия,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,СБУ,
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