Раненый в Донецке Рогозин обещал "не остаться в долгу" перед Украиной

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что украинская сторона «ответит» за его раненых и погибших товарищей. Об этом он написал в своих социальных сетях.
«Цинизм этих людей состоит в том, что тщательные теракты они готовят к неким знаковым датам. Крымский мост взорвали к 7 октября, меня решили ликвидировать в день рождения, где бы я ни находился. Выслеживают, ведут охоту. Но я хочу сказать, что в долгу не останусь. За товарищей моих они ответят», – написал он.
Рогозин также добавил, что ответственность за обстрел гостиницы, где он проживал вместе с группой «Царские волки» взяла на себя СБУ.
22 декабря Дмитрий Рогозин был ранен при обстреле Донецка украинскими войсками. Он получил ранение в спину, его жизни ничего не угрожает. Позже он добавил, что во время обстрела погиб его помощник Михаил Бридасов.