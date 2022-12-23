Байден подписал оборонный бюджет США на 2023 год

Президент США Джо Байден 23 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2023 год в размере 850 миллиардов долларов. Соответствующее объявление появилось на сайте Белого дома.
«Сегодня я подписал закон об ассигнованиях на национальную оборону на 2023 финансовый год», — говорится в заявлении Байдена.
Отмечается, что в 2023 году размер бюджета на эти цели составит 847,3 миллиардов долларов. В прошлом году он составлял 778 миллиардов долларов. Из утвержденной суммы Вашингтон планирует выделить десять миллиардов на военную помощь Тайваню и 800 миллионов — Украине. Еще шесть миллиардов намерены направить на сдерживание России в Европе.