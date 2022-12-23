Байден подписал оборонный бюджет США на 2023 год

Отмечается, что в 2023 году размер бюджета на эти цели составит 847,3 миллиардов долларов. В прошлом году он составлял 778 миллиардов долларов. Из утвержденной суммы Вашингтон планирует выделить десять миллиардов на военную помощь Тайваню и 800 миллионов — Украине. Еще шесть миллиардов намерены направить на сдерживание России в Европе.