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58 минут назад

Байден подписал оборонный бюджет США на 2023 год

Елена Прошина

Президент США Джо Байден 23 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2023 год в размере 850 миллиардов долларов. Соответствующее объявление появилось на сайте Белого дома.

Байден подписал оборонный бюджет США на 2023 год
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сегодня я подписал закон об ассигнованиях на национальную оборону на 2023 финансовый год», — говорится в заявлении Байдена.

Отмечается, что в 2023 году размер бюджета на эти цели составит 847,3 миллиардов долларов. В прошлом году он составлял 778 миллиардов долларов. Из утвержденной суммы Вашингтон планирует выделить десять миллиардов на военную помощь Тайваню и 800 миллионов — Украине. Еще шесть миллиардов намерены направить на сдерживание России в Европе.

Армия,Джозеф Байден,
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