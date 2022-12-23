ВФУ за час обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

Вооруженные формирования Украины за час в пятницу, 23 декабря, обстреляли пять населенных пунктов Донецкой народной республики — Ясиноватую, Майорск, Макеевку, Горловку и Гольмовский. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Фото: U.S. Army Europe Images U.S. Army Europe Images

Отмечается, что в общей сложности ВФУ выпустило за час 25 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров. Украинские военные наносили удары с 15:50 по 16:55 в пятницу. Под обстрелом оказались Ясиноватая, Майорск, Макеевка, Горловка и Гольмовский.