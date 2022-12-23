Рогозин пообещал отомстить СБУ за погибших и пострадавших товарищей

Пострадавший при обстреле в Донецке бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал в социальной сети «ВКонтакте», что украинские силы «ответят» за случившееся.

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«В долгу не останусь. За товарищей моих они ответят», — указал Рогозин.

По его словам, Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за нападение.

«Цинизм этих людей состоит в том, что тщательные теракты они готовят к неким знаковым датам», — отметил он.

22 декабря стало известно, что гостиница «Шеш-Беш» в Донецке попала под обстрел. В этой гостинице на окраине города на протяжении последних месяцев проживала группа военных советников во главе с Рогозиным. В Следственном комитете РФ сообщили, что обстрел был совершен вооруженными украинскими формированиями. В результате обстрела погибли два человека.