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49 минут назад

Россию пригласили принять участие в военных учениях

Елена Прошина

Военно-морские силы Индонезии пригласили Южную и Северную Кореи, Россию, США и Канаду принять участие в учениях «Комодо» в июне 2023 года. Об этом сообщил адмирал Индонезийского военно-морского флота Денни Прасетио. Его слова приводит ANTARA.

Россию пригласили принять участие в военных учениях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ВМС Индонезии приглашает 47 стран принять участие в многосторонних военно-морских учениях Komodo, которые пройдут в Макасаре в июне 2023 году», — сказал он на «Конференции по первоначальному планированию MNEK 2023 года».

Прасетио уточнил, что в числе приглашенных стран оказались США, Китай, Россия, Канада, Южная и Северная Кореи. По его словам, в Индонезии понимают «конфликт между Кореями, но проблем с участием обеих стран в учениях не видят».

«Комодо» проводятся каждые два года с 2014 года. Южная Корея принимала участие в учениях в 2021 году в качестве наблюдателя, но в 2023 год пока не подтвердила своего присутствия.

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