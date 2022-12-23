Командир «Ахмата»: Украина готовится к сдаче Артемовска

Военное командование Украины осознает, что войскам придется сдать Артемовск (официальное название Бахмут), заявил в эфире телеканала «Россия 1» помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, сейчас в городе идут самые напряженные бои, однако Киев осознает неизбежность его потери. Он рассказал, что украинские военные уже сдают некоторые населенные пункты. Какие именно, он не уточнил.

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При любом раскладе они готовятся к тому, что этот населенный пункт у них заберут, и они пытаются заранее подготовить своих западных хозяев и население Украины <…> Потихоньку они начинают сдавать населенные пункты, которыми хвастались ранее, — заявил Алаудинов.

По его словам, украинская армия близка к полному краху, а зима является союзником для России.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские войска, которые дислоцируются в Артемовске, ведут активную подготовку к боям в городских условиях. По его словам, ВСУ возводят фортификационные сооружения, занимаются созданием укрепрайонов и рытьем траншей. Также оборудуются огневые точки в квартирах мирных граждан, а подвальные помещения социальных объектов используются в качестве складов ракетно-артиллерийского вооружения.