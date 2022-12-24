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24 декабря

В США оценили возможность победы Украины в СВО

Lenta.ruиещё 2

Шойгу заявил о противодействии сил Запада российским войскам на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в оборонительной позиции, им не одержать победу в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил генерал армии США в отставке Барри Маккефри в интервью телеканалу MSNBC.

По его словам, чтобы одержать победу, ВСУ нужно перехватить инициативу на поле боя. Для этого им необходимы инструменты, «которые помогут ее вырвать», — дальнобойные ракеты класса «земля-земля» и танки М1. Также Маккефри предположил, что у президента России Владимира Путина есть план по «зловещей весенней стратегии» для проведения СВО на Украине.

Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты ВС США в отставке Скотт Риттер заявил, что внутренняя и внешняя политика президента России позволила обеспечить российский военно-промышленный комплекс (ВПК) ресурсами, достаточными для достижения целей СВО на Украине.

Армия,ВПК,Скотт Риттер,Владимир Путин,
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