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1 час назад

Российские военные сбили пять беспилотников ВСУ в ЛНР, ДНР и Запорожской области

Lenta.ruиещё 2

Российские военные сбили пять беспилотников ВСУ в ЛНР, ДНР и Запорожской области. Об этом в воскресенье, 25 декабря, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские военные сбили пять беспилотников ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что российские средства ПВО заметили беспилотные летательные аппараты в районе Змиевки, Площанки в ЛНР, а также Кирилловки и села Малый Кременчик в ДНР. Помимо этого, за минувшие сутки был сбит беспилотник Украины вблизи села Пологи в Запорожской области.

Кроме того, как отметил Конашенков, российские военные перехватили шесть реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и еще один реактивный снаряд «Ураган». В Минобороны заявили, что это произошло в районе Житловки и Краснореченского в ЛНР, вблизи села Мирное в Запорожье, а также на территории ДНР.

Ранее, в субботу, 24 декабря, российские военные сбили вертолет Ми-8, а также перехватили 15 беспилотников ВСУ. В Минобороны тогда рассказали, что средства ПВО уничтожили украинский вертолет вблизи Кирово в ДНР. За минувшие сутки также были сбиты беспилотники в ДНР, ЛНР, Запорожской области и под Херсоном.

Путин озвучил позицию по переговорам с Украиной

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Армия,Игорь Конашенков,Владимир Путин,
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