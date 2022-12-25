Российские военные сбили пять беспилотников ВСУ в ЛНР, ДНР и Запорожской области. Об этом в воскресенье, 25 декабря, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Он отметил, что российские средства ПВО заметили беспилотные летательные аппараты в районе Змиевки, Площанки в ЛНР, а также Кирилловки и села Малый Кременчик в ДНР. Помимо этого, за минувшие сутки был сбит беспилотник Украины вблизи села Пологи в Запорожской области.

Кроме того, как отметил Конашенков, российские военные перехватили шесть реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и еще один реактивный снаряд «Ураган». В Минобороны заявили, что это произошло в районе Житловки и Краснореченского в ЛНР, вблизи села Мирное в Запорожье, а также на территории ДНР.

Ранее, в субботу, 24 декабря, российские военные сбили вертолет Ми-8, а также перехватили 15 беспилотников ВСУ. В Минобороны тогда рассказали, что средства ПВО уничтожили украинский вертолет вблизи Кирово в ДНР. За минувшие сутки также были сбиты беспилотники в ДНР, ЛНР, Запорожской области и под Херсоном.