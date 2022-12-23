ВКС России сбили украинский Су-25 в ДНР

Истребительной авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России в районе села Орехово-Василевка был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Об этом заявил журналистам в пятницу, 23 декабря, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters Alexander Ermochenko / Reuters

Он также отметил, что в районе Краматорска удалось сбить украинский вертолет Ми-8.

Кроме того, по данным Минобороны, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили десять бепилотников противника в районах сел Макеевка, Новодяное, Кременная Луганской народной республики, а также в населенных пунктах Ольгинка, Володино, Кутейниково, Ясиноватая ДНР, Малиновка, Малые Щербаки и Пологи Запорожской области.