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50 минут назад

ВКС России сбили украинский Су-25 в ДНР

Lenta.ru

Истребительной авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России в районе села Орехово-Василевка был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Об этом заявил журналистам в пятницу, 23 декабря, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВКС России сбили украинский Су-25 в ДНР
Фото: Alexander Ermochenko / ReutersAlexander Ermochenko / Reuters

Он также отметил, что в районе Краматорска удалось сбить украинский вертолет Ми-8.

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Кроме того, по данным Минобороны, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили десять бепилотников противника в районах сел Макеевка, Новодяное, Кременная Луганской народной республики, а также в населенных пунктах Ольгинка, Володино, Кутейниково, Ясиноватая ДНР, Малиновка, Малые Щербаки и Пологи Запорожской области.

В районе населенного пункта Комиссаровка ЛНР удалось перехватить два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS, добавили в ведомстве.

Армия,СВО,Игорь Конашенков,
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