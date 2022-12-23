Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о существенных потерях Вооруженных сил Украины и планомерной зачистке Соледара бойцами спецназа «Ахмат». Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
Он также показал кадры зачистки города бойцами одного из подразделений «Ахмата» под руководствам командира с позывным Охотник. На записи видно, как российские военные обследуют территорию в поисках противника и открывают по нему огонь из гранатометов.
«Наши бойцы продолжают зачищать Соледар от натовских и укронацистских военных. Плотным огнем из гранатометов они накрывают одну вражескую позицию за другой, заставляя противника нести существенные потери. Регулярные успехи в боестолкновениях с вражескими элементами воодушевляют наших бойцов на достижение еще лучших результатов. В итоге они освобождают от натовских прихвостней квартал за кварталом и планомерно зачищают Соледар от их нежеланного присутствия», - написал Кадыров.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что часть мобилизованных военных ВСУ оставляют позиции в районе Соледара в ДНР. По его словам, военные самовольно оставляют позиции, сдаваясь органам военного правопорядка. Как отметил Марочко, солдаты напуганы новым ужесточением ответственности за невыполнение приказов.
Таким образом украинские солдаты пытаются сохранить себе жизнь и отделаться сравнительно небольшим сроком в тюрьме, т.к. новый законопроект сильно ужесточает наказание за дезертирство.