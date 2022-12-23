«Наши бойцы продолжают зачищать Соледар от натовских и укронацистских военных. Плотным огнем из гранатометов они накрывают одну вражескую позицию за другой, заставляя противника нести существенные потери. Регулярные успехи в боестолкновениях с вражескими элементами воодушевляют наших бойцов на достижение еще лучших результатов. В итоге они освобождают от натовских прихвостней квартал за кварталом и планомерно зачищают Соледар от их нежеланного присутствия», - написал Кадыров.