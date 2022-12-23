Офицер ДНР оценил влияние ЗРК Patriot на ход СВО

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые США поставят Украине, не повлияют на ход специальной военной операции (СВО). Такую оценку привел офицер Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Ситх в беседе с Ura.ru.

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters Radovan Stoklasa / Reuters

По его словам, предоставленные Киеву ЗРК Patriot не несут опасности для российских Вооруженных сил. «Patriot — очень хороший ЗРК, не такой хороший как С-400 и тем более С-500, но хороший. И он никак не повлияет на проведение СВО и не представляет угрозы для наших ребят на передовой», — заявил Ситх.

Он также обратил внимание на то, что Россия приняла на вооружение новые системы, среди которых гиперзвуковые авиационные комплексы «Кинжал» и управляемые блоки «Авангард». Такие системы невозможно перехватить классическими средствами противоракетной обороны, отметил офицер ДНР. Он также напомнил, что Patriot не работают против низколетящих штурмовиков и ударных вертолетов. «Patriot — это хороший ЗРК, но он создавался в прошлом веке для угроз прошлого века», — подытожил Ситх.

Ранее журнал Military Watch писал, что ЗРК MIM-104 Patriot не смогут стать полноценной заменой систем противовоздушной обороны C-300. Кроме того, размер пакета помощи США указывает на то, что Украина получит лишь незначительное количество ЗРК. Как в свою очередь рассказал высокопоставленный чиновник Минобороны США, комплексы отправят на Украину через несколько месяцев. В настоящее время украинские военные проходят подготовку, необходимую для успешного применения Patriot.