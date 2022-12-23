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45 минут назад

Шойгу возложил цветы к памятнику советскому конструктору Калашникову в Ижевске

ТАССиещё 2

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил цветы к памятнику легендарному советскому конструктору Михаилу Калашникову в Ижевске, сообщила в пятницу пресс-секретарь министра Россияна Марковская.

Шойгу возложил цветы к памятнику Калашникова в Ижевске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в Ижевск возложил цветы к бюсту легендарного оружейника Михаила Калашникова", - сказала Марковская.

После возложения дочь конструктора Елена рассказала министру, что неравнодушные жители Ижевска посещают памятник на день рождения и день смерти Калашникова, а также носят цветы и следят за состоянием его могилы.

Михаил Калашников умер 23 декабря 2013 года в возрасте 94 лет. Памятник конструктору был открыт в Ижевске 10 ноября 2015 года.

Калашников в 1948 году был командирован в Ижевск, где до самой смерти работал на машиностроительном заводе (ныне концерн "Калашников").

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