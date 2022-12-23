Кадыров показал кадры зачистки Соледара от ВСУ бойцами «Ахмата»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут существенные потери в Соледаре. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также показал кадры зачистки города бойцами одного из подразделений «Ахмата» под руководствам командира с позывным Охотник. На записи видно, как российские военные обследуют территорию в поисках противника и открывают по нему огонь из гранатометов.

«Регулярные успехи в боестолкновениях с вражескими элементами воодушевляют наших бойцов на достижение еще лучших результатов. В итоге они освобождают от натовских прихвостней квартал за кварталом и планомерно зачищают Соледар от их нежеланного присутствия», — написал Кадыров.

Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что мобилизованные украинские военнослужащие оставляют свои позиции в районе Соледара, не дожидаясь ужесточения мер по дисциплинарным проступкам. По его словам, об этом говорят данные разведки.