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1 час назад

Кадыров показал кадры зачистки Соледара от ВСУ бойцами «Ахмата»

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут существенные потери в Соледаре. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также показал кадры зачистки города бойцами одного из подразделений «Ахмата» под руководствам командира с позывным Охотник. На записи видно, как российские военные обследуют территорию в поисках противника и открывают по нему огонь из гранатометов.

«Регулярные успехи в боестолкновениях с вражескими элементами воодушевляют наших бойцов на достижение еще лучших результатов. В итоге они освобождают от натовских прихвостней квартал за кварталом и планомерно зачищают Соледар от их нежеланного присутствия», — написал Кадыров.

Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что мобилизованные украинские военнослужащие оставляют свои позиции в районе Соледара, не дожидаясь ужесточения мер по дисциплинарным проступкам. По его словам, об этом говорят данные разведки.

20 декабря Марочко также сообщал, что успехи российских войск на этом направлении заставили ВСУ перебрасывать в данный район дополнительные силы. Причиной для беспокойства командования противника, по словам офицера, стало освобождение населенного пункта Яковлевка северо-восточнее Соледара.

Армия,Видео,СВО,Андрей Марочко,Рамзан Кадыров,
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