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45 минут назад

Модернизированная «Щука» вышла на испытания

Lenta.ru

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Тамбов» проекта 671РТМК «Щука» Северного флота вышла в море на испытания после ремонта и модернизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника, близких к оборонно-промышленному комплексу и военному ведомству.

Модернизированная «Щука» вышла на испытания
Фото: Правительство Тамбовской областиПравительство Тамбовской области

По словам одного из источников, АПЛ «Тамбов» «на днях» приступила к испытаниям после ремонта и модернизации, которые выполняли в Центре судоремонта «Звездочка» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Другой источник агентства рассказал, что испытания подлодки, в зависимости от их результатов, могут продлиться до шести месяцев.

Собеседники агентства не назвали вариант модернизации АПЛ.

ТАСС подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

Подводную лодку «Тамбов» спустили на воду в 1991 году. Базовая версия АПЛ получила два торпедных аппарата калибра 650 миллиметров и четыре 553-миллиметровых. «Тамбов» может нести ракеты и ракето-торпеды.

Ранее глава общероссийского Движения поддержки флота Владимир Мальцев сообщил, что стратегическую атомную подлодку «Дмитрий Донской» выведут из состава Военно-морского флота.

Армия,Владимир Мальцев,Центр судоремонта "Звездочка",Объединенная судостроительная корпорация,
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