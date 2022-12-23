В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
1 час назад

"Калашников" представил четыре новых охотничьих ружья

ТАСС

Концерн "Калашников" представил ряд охотничьих ружей гражданского назначения, работа над которыми велась в течение второй половины 2022 года. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе концерна.

"Калашников" представил четыре новых охотничьих ружья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Концерн "Калашников" представляет новые изделия гражданского назначения: Иж-223, Иж-223 (исп. 01), Иж-224 и Иж-2102. Работа над ними велась в течение второй половины 2022 года. <...> В настоящее время концерн "Калашников" проводит освоение серийного производства всех четырех изделий. Планируется поступление данных моделей в продажу с мая 2023 года", - говорится в сообщении.

Карабин "Сайга-ППК" (Иж-223) предназначен для внутреннего рынка. В отличие от предшественника - "Сайги-9" - имеет двухсторонний переводчик, обновленную рукоятку управления огнем, новый приклад, цевье с интегрированной мушкой и усовершенствованный диоптрический прицел. На крышке ствольной коробки размещена планка Пикатинни, а на дульной части ствола предусмотрена резьба М16х1.

ППК-К (Иж-223 в исполнении 01) представляет собой спортивный укороченный вариант "Сайги-ППК". TR9S (Иж-2102) - охотничье гладкоствольное ружье калибра 345ТК с 367-миллиметровым стволом. TG2S (Иж-224) представляет собой гладкоствольное охотничье ружье калибра 366ТКМ с уменьшенной до 341 мм в сравнении с Иж-2102 длиной ствола. В концерне уточнили, что главным отличием новинок от обычных TR9 (Иж-9х19. Сб-52) и TG2 (Иж-1611) заключается в комплектации гладким стволом.

Армия,Ижмаш,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители