"Калашников" представил четыре новых охотничьих ружья

Концерн "Калашников" представил ряд охотничьих ружей гражданского назначения, работа над которыми велась в течение второй половины 2022 года. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе концерна.

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"Концерн "Калашников" представляет новые изделия гражданского назначения: Иж-223, Иж-223 (исп. 01), Иж-224 и Иж-2102. Работа над ними велась в течение второй половины 2022 года. <...> В настоящее время концерн "Калашников" проводит освоение серийного производства всех четырех изделий. Планируется поступление данных моделей в продажу с мая 2023 года", - говорится в сообщении.

Карабин "Сайга-ППК" (Иж-223) предназначен для внутреннего рынка. В отличие от предшественника - "Сайги-9" - имеет двухсторонний переводчик, обновленную рукоятку управления огнем, новый приклад, цевье с интегрированной мушкой и усовершенствованный диоптрический прицел. На крышке ствольной коробки размещена планка Пикатинни, а на дульной части ствола предусмотрена резьба М16х1.