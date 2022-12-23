В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
23 минуты назад

Военкор рассказал об ожесточенных боях вблизи Артемовска

Lenta.ru

В настоящее время вблизи Артемовска (украинское название — Бахмут) Донецкой народной республики идут ожесточенные бои, это самая напряженная точка на линии фронта. Об этом рассказал военный корреспондент Дмитрий Кулько в репортаже для Первого канала.

Военкор рассказал об ожесточенных боях вблизи Артемовска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его информации, противник стянул в указанный район десяток различных подразделений, в том числе отдельные формирования грузинских, американских и польских наемников.

Известно, что бои идут и в самом городе, а также в ближайших поселках Клещеевка и Подгорное.

«О колоссальных потерях Украины в "бахмутской мясорубке" не раз сообщали даже в западной прессе — порой несколько сотен убитых и раненых в день», — уточнил журналист. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери и в военной технике.

Кулько также продемонстрировал работу тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» — она предназначена для огневой поддержки подразделений и поражения живой силы противника. Кроме того, в репортаже показана боевая машина Т-80, наносящая удары по полученным с дрона координатам целей.

Зеленский: битва за Бахмут определит, как будет развиваться конфликт

22 декабря подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что ВСУ перебрасывают в район Артемовска дополнительные спецподразделения. В их задачи будут входить противодействие штурмовым группам противника и ведение маневренной обороны, а также «пресечение панических настроений и дезертирств» в рядах украинских военных.

Армия,СВО,Андрей Марочко,Первый канал,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители