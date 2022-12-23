Военкор рассказал об ожесточенных боях вблизи Артемовска

В настоящее время вблизи Артемовска (украинское название — Бахмут) Донецкой народной республики идут ожесточенные бои, это самая напряженная точка на линии фронта. Об этом рассказал военный корреспондент Дмитрий Кулько в репортаже для Первого канала.

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По его информации, противник стянул в указанный район десяток различных подразделений, в том числе отдельные формирования грузинских, американских и польских наемников.

Известно, что бои идут и в самом городе, а также в ближайших поселках Клещеевка и Подгорное.

«О колоссальных потерях Украины в "бахмутской мясорубке" не раз сообщали даже в западной прессе — порой несколько сотен убитых и раненых в день», — уточнил журналист. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери и в военной технике.

Кулько также продемонстрировал работу тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» — она предназначена для огневой поддержки подразделений и поражения живой силы противника. Кроме того, в репортаже показана боевая машина Т-80, наносящая удары по полученным с дрона координатам целей.