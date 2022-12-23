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48 минут назад

Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Ижевск

ТАССиещё 3

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в пятницу с рабочей поездкой в Ижевск, где проверит выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса, сообщила пресс-секретарь министра Россияна Марковская.

Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Ижевск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Глава российского военного ведомства проверит выполнение государственного оборонного заказа. В частности, он проинспектирует производственные мощности предприятия концерна "Калашников", - сказала Марковская.

Она напомнила, что предприятие выпускает высокоточные боеприпасы и стрелковое вооружение.

Армия,Сергей Шойгу,Минобороны России,Ижмаш,
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