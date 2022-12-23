Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Ижевск

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в пятницу с рабочей поездкой в Ижевск, где проверит выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса, сообщила пресс-секретарь министра Россияна Марковская.
"Глава российского военного ведомства проверит выполнение государственного оборонного заказа. В частности, он проинспектирует производственные мощности предприятия концерна "Калашников", - сказала Марковская.
Она напомнила, что предприятие выпускает высокоточные боеприпасы и стрелковое вооружение.