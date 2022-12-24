В США назвали поворотный момент стратегии России на Украине

Заявления президента России Владимира Путина о финансировании вооруженных сил и о скорой постановке на боевое дежурство межконтинентальных ракет «Сармат» стало поворотным моментом в стратегии Москвы в отношении Киева. Об этом пишет издание 19FortyFive.

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«Сделанное на этой неделе заявление можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины», — говорится в статье.

Издание отмечает, что Путин, выступая на заседании коллегии Минобороны в Москве, заявил, что нет никаких ограничений по финансированию российской армии.

«Страна дает армии все, что просят», — сказал он.