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1 час назад

Издание 19FortyFive назвало поворотный момент стратегии России на Украине

Газета.Ruиещё 2

Заявления президента России Владимира Путина о финансировании вооруженных сил и о скорой постановке на боевое дежурство межконтинентальных ракет «Сармат» стало поворотным моментом в стратегии Москвы в отношении Киева. Об этом пишет издание 19FortyFive.

В США назвали поворотный момент стратегии России на Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Сделанное на этой неделе заявление можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины», — говорится в статье.

Издание отмечает, что Путин, выступая на заседании коллегии Минобороны в Москве, заявил, что нет никаких ограничений по финансированию российской армии.

«Страна дает армии все, что просят», — сказал он.

19FortyFive также обратил внимание на заявление российского лидера о том что, межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат» названная в НАТО «Сатаной-2» впервые готовится к «боевому дежурству».

Армия,Владимир Путин,НАТО,
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