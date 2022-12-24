В США назвали поворотный момент стратегии России на Украине

Заявления президента России Владимира Путина о финансировании вооруженных сил и о скорой постановке на боевое дежурство межконтинентальных ракет «Сармат» стало поворотным моментом в стратегии Москвы в отношении Киева. Об этом пишет издание 19FortyFive.
«Сделанное на этой неделе заявление можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины», — говорится в статье.
Издание отмечает, что Путин, выступая на заседании коллегии Минобороны в Москве, заявил, что нет никаких ограничений по финансированию российской армии.
«Страна дает армии все, что просят», — сказал он.
19FortyFive также обратил внимание на заявление российского лидера о том что, межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат» названная в НАТО «Сатаной-2» впервые готовится к «боевому дежурству».