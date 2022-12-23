Раскрыты последствия поставок комплексов Patriot Украине

Член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош рассказал, какую цель будут выполнять зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые поставят США на Украину. Об этом он высказался в беседе с Ura.ru.

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters Radovan Stoklasa / Reuters

Бартош заявил, что комплексы Patriot будут оборонять аэродромы Украины. Он раскрыл последствия поставок ЗРК и предположил, что они приведут к переброске американских истребителей F-15 и F-16. Воздушными средствами будут управлять граждане США, прошедшие подготовку украинские военные и пилоты из стран, где техника находится на вооружении. По словам эксперта, это станет новым этапом эскалации в конфликте.

Академик добавил, что обучение украинских военных займет несколько месяцев, но Вашингтон может ускорить процесс и привлечь людей, имеющих опыт боевого использования Patriot.

«Эти специалисты или будут объявлены демобилизованными из армии и действовать в составе каких-то ЧВК, или будут добровольцами. Конечно, в этом случае темпы боеготовности подразделений Patriot, размещенных в Украине, будут сокращены», — заключил Бартош.