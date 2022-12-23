В ЛНР сообщили о переброске Киевом инженерных подразделений

Разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала переброску инженерных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), усиленных бронетехникой, на краснолиманское направление в ДНР. Об этом ТАСС в пятницу сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Отмечена переброска на краснолиманское направление инженерных подразделений ВСУ, усиленных бронетехникой. В их составе выявлены бронированные и самоходные установки разминирования, инженерные машины разграждения, а также многоцелевые легкобронированные тягачи советского и западного производства", - сказал он.
В понедельник Марочко сообщал ТАСС, что подразделения ВСУ, действующие на краснолиманском направлении, поменяли тактику атак, начав использовать для их проведения гражданские внедорожники с установленными на них минометами и пулеметами.