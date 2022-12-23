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1 час назад

Киев перебросил усиленные инженерные подразделения на краснолиманское направление

ТАСС

Разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала переброску инженерных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), усиленных бронетехникой, на краснолиманское направление в ДНР. Об этом ТАСС в пятницу сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В ЛНР сообщили о переброске Киевом инженерных подразделений
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Отмечена переброска на краснолиманское направление инженерных подразделений ВСУ, усиленных бронетехникой. В их составе выявлены бронированные и самоходные установки разминирования, инженерные машины разграждения, а также многоцелевые легкобронированные тягачи советского и западного производства", - сказал он.

В ЛНР заявили об отступлении ВСУ от Соледара

В понедельник Марочко сообщал ТАСС, что подразделения ВСУ, действующие на краснолиманском направлении, поменяли тактику атак, начав использовать для их проведения гражданские внедорожники с установленными на них минометами и пулеметами.

Армия,Андрей Марочко,
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