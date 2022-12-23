Военная операция на Украине: последние новости на сегодня 23 декабря 2022

Помощник Рогозина погиб при обстреле ВСУ, в восточных регионах Украины звучит воздушная тревога, в США ставят эффективность Patriot под сомнение, в ЛНР нашли схроны для украинских диверсантов. Самые свежие новости о военной операции на сегодня, 23 декабря 2022, в материале «Рамблера».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Помощник Рогозина погиб в результате обстрела со стороны ВСУ

Видео дня

Руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что его помощник погиб в результате обстрела в Донецке. По его словам, солдаты Украины «били точно и целенаправленно». Помощник Рогозина Михаил Бридасов, бывший офицер спецназа, погиб. Еще трое человек получили тяжелые ранения, написал Рогозин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В восточных областях Украины звучит воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в восточных областях Украины. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Страна.ua». Сигнал тревоги слышен в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Издание также сообщает, что в Днепропетровской области раздался взрыв.

В США сомневаются в эффективности Patriot

США поставят Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) MIM-104 Patriot, однако их будет недостаточно для полноценной замены систем противовоздушной обороны (ПВО) С-300. Такое мнение выразил журнал Military Watch, передает «Лента.ру».

Издание отмечает, что Киеву планируется передать незначительное количество Patriot, которые не смогут послужить полноценной альтернативой комплексам С-300. Military Watch напомнил, как в 2017 году ЗРК Patriot Саудовской Аравии не смогли перехватить самодельные ракеты повстанцев.

В ЛНР нашли схроны для украинских диверсантов

На территории Луганской народной республики сотрудники спецслужб нашли два схрона для диверсантов ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства рассказал, что российские спецслужбы обнаружили два схрона с боеприпасами в результате проведенных мероприятий в населенном пункте Светличное. Предположительно, диверсанты планировали устроить теракт в период новогодних праздников.