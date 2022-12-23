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38 минут назад

Мобилизация: последние новости на сегодня 23 декабря 2022 о частичной мобилизации в России

Елена Прошина

Звучат призывы о повышении призывного возраста, половина жителей России считают военнослужащих героями, в стране отсутствует уголовная ответственность за уклонение от мобилизации. Самые свежие новости о мобилизации на сегодня, 23 декабря 2022, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 23 декабря 2022 о частичной мобилизации в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вопрос о повышении призывного возраста

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В России необходимо как минимум обсудить вопрос возраста призыва в армию. Такое мнение выразил высказал политолог Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik.

Он считает, что в случае повышения призывного возраста армия будет пополняться более зрелыми людьми. По его словам, сейчас солдатами РФ становятся «дети» . В этом случае, отметил политолог, российская армия добьется большего профессионализма, военнослужащие смогут овладеть специальной подготовкой и необходимыми знаниями.

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил с предложением увеличить призывной возраст с 18 лет до 21 года, а предельный – с 27 до 30 лет.

Россияне считают военнослужащих героями 2022 года

Каждый второй житель России (54%) считает военнослужащих в горячих точках героями 2022 года. Такой результат показал опрос ВЦИОМ, пишет РИА Новости.

К респондентам обратились с просьбой назвать три главных события уходящего года. Более половины (62%) посчитали главным событием боевые действия на Украине, 9% — победу над COVID-19, еще 9% — частичную мобилизацию и так далее. Примерно четверть опрошенных (24%) указали другие событие, 28% — не нашлись с ответом.

Респондентов также попросили назвать героев 2022 года, каждый второй (54%) упомянул военнослужащих в горячих точках, 38% — медицинских работников и враче, 32% — сотрудников МЧС, 20% — социальных работников и волонтеров и так далее.

В России нет уголовной ответственности за уклонение от мобилизации

В Уголовном кодексе Российской Федерации отсутствует статья за уклонение от мобилизации. Изменения в законодательстве возможны по мере необходимости, заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в беседе с «Парламентской газетой».

Он указал, что уголовный кодекс РФ написан для мирного времени, поэтому в нем нет многих специальных составов преступлений, в том числе — уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Клишас считает, что изменения могут последовать по мере необходимости. На данный момент никаких поправок в уголовный кодекс вносить не планируется. Однако эксперт подчеркнул, что законодательство для военного времени будет содержать больше ограничений свобод и прав граждан.

Армия,Украина,Ростислав Ищенко,Андрей Клишас,Сергей Шойгу,ВЦИОМ,Совет Федерации,
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