Yonhap: Южная Корея провела учения на спорных островах Токто

Южная Корея провела учения по защите спорных островов Токто, сообщает агентство Yonhap. По данным агентства, в учениях, которые начались в четверг, приняли участие представители военно-морского флота и береговой охраны. В ходе учений военные отрабатывали действия по недопущению иностранных сил на острова.
Сообщается, что учения на островах Токто являются регулярными с 2003 года и проводятся дважды в год. Острова Токто являются предметом территориального спора между Японией и Южной Кореей. Ранее в МИД выражали озабоченность растущей милитаризацией Японии. Власти Японии решили пойти путем увеличения своей военной мощи, в том числе ударного потенциала. Москва не раз говорила об угрозе отхода Токио от признания результатов Второй мировой войны.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Япония не стала поддерживать резолюцию с осуждением нацизма в Генеральной ассамблее ООН.