Yonhap: Южная Корея провела учения на спорных островах Токто

Южная Корея провела учения по защите спорных островов Токто, сообщает агентство Yonhap. По данным агентства, в учениях, которые начались в четверг, приняли участие представители военно-морского флота и береговой охраны. В ходе учений военные отрабатывали действия по недопущению иностранных сил на острова.

Сообщается, что учения на островах Токто являются регулярными с 2003 года и проводятся дважды в год. Острова Токто являются предметом территориального спора между Японией и Южной Кореей. Ранее в МИД выражали озабоченность растущей милитаризацией Японии. Власти Японии решили пойти путем увеличения своей военной мощи, в том числе ударного потенциала. Москва не раз говорила об угрозе отхода Токио от признания результатов Второй мировой войны.