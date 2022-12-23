В США усомнились в эффективности Patriot на Украине

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) MIM-104 Patriot, которые США поставят Украине, не смогут стать полноценной заменой систем противовоздушной обороны (ПВО) C-300. В эффективности американских ЗРК усомнился журнал Military Watch.

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Размер пакета помощи указывает на то, что Киев получит незначительное количество ЗРК. Отмечается, что поставленные Patriot не смогут стать полноценной заменой комплексов C-300, на которых строилась украинская система ПВО.

Как пишет издание, в 2017 году ЗРК Patriot Саудовской Аравии не смогли перехватить самодельные ракеты повстанцев. Также эти комплексы применяли во время войны в Персидском заливе. Профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол предположил, что ЗРК перехватывали менее десяти процентов целей.